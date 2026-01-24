Az Osztrák Szabadságpárt szerint nem büntetés, hanem elismerés illeti Magyarországot

Büntetés helyett az Unió köszönetet mondhatna Magyarországnak - erről beszélt az osztrák Szabadságpárt főtitkára. Christian Hafenecker a HírTv-nek elmondta, hogy Európa példát vehetne a déli határzárról. Az osztrák jobboldali párt szerint a migránsok helyett a családok támogatását kell biztosítani.

Egész Európát védi a déli határzár - így méltatta hazánk migrációs politikáját az osztrák Szabadságpárt főtitkára. A jobboldali politikus képviselőtársaival együtt megtekintette a magyar határkerítést. Christian Hafenecker elmondta, hogy nincs szükség Európába irányuló tömeges migrációra.

A Szabadságpárt számos alkalommal élesen kritizálta az osztrák bevándorláspolitikát. A jobboldali tömörülés hibásnak nevezte a jelenlegi szabályozást, amely lehetővé teszi, hogy a menedékkérők tíz év után osztrák állampolgárságot kapjanak. Ezt különösen azok esetében nevezték problémásnak, akik 2015-ben illegálisan érkeztek az országba.