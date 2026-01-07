Berlin sötétben: terror és fagy

Bár lassan éledezik a német főváros a „Vulkan” nevű szélsőbaloldali terrorszervezet támadása után, a helyzet továbbra is drámai. Miközben húszezer lakásban még mindig nincs áram, és az idősek otthonában 16 fokban didergő nyugdíjasok küzdenek a túlélésért, a baloldali politikusok hozzá nem értése csak tetézi a bajt. Ez volt a leghosszabb áramkimaradás a második világháború óta.
A szélsőbaloldali terrorista szervezet aljas támadása megmutatta a német politika súlyos hiányosságait. Bár Berlin egy részén visszaállt a szolgáltatás, a Vulkan nevű csoportosulás akciója miatt még mindig több mint 20 ezer lakásban nincs áram. Az ügy súlyát jelzi, hogy a Szövetségi Ügyészség azonnal magához ragadta a nyomozást, terrorcselekményként kezelve az esetet. Kai Wegner polgármester drámai szavakkal írta le a helyzetet, ám a kritikus infrastruktúra védelme láthatóan csődöt mondott. A második világháború óta nem látott sötétség borult a városra, miközben a baloldali vezetés kapkodása és hozzá nem értése borzolja a kedélyeket.