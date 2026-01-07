Berlin sötétben: terror és fagy

A szélsőbaloldali terrorista szervezet aljas támadása megmutatta a német politika súlyos hiányosságait. Bár Berlin egy részén visszaállt a szolgáltatás, a Vulkan nevű csoportosulás akciója miatt még mindig több mint 20 ezer lakásban nincs áram. Az ügy súlyát jelzi, hogy a Szövetségi Ügyészség azonnal magához ragadta a nyomozást, terrorcselekményként kezelve az esetet. Kai Wegner polgármester drámai szavakkal írta le a helyzetet, ám a kritikus infrastruktúra védelme láthatóan csődöt mondott. A második világháború óta nem látott sötétség borult a városra, miközben a baloldali vezetés kapkodása és hozzá nem értése borzolja a kedélyeket.