Ez a modernizált „csillagháborús terv” alapjaiban írhatja át a globális erőviszonyokat

Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő a HírTV Napindító című műsorában részletezte az „Aranykupola” működését, amely egy nyílt architektúrájú, űrbéli és földi egységekből álló védelmi hálózat. A rendszer lényege a korai észlelés: Grönland látóhatáron túli radarjai és műholdak ezrei figyelnék a rakétaindításokat Oroszországtól Kínáig. A beruházás célja, hogy a rakétákat már a legsebezhetőbb, felszálló ágban megsemmisítsék. Ez a fejlesztés új fegyverkezési versenyt indíthat, mivel megbillenti a kölcsönösen biztosított megsemmisítés elvén alapuló stratégiai egyensúlyt.