Ez a modernizált „csillagháborús terv” alapjaiban írhatja át a globális erőviszonyokat

Donald Trump és Dánia megegyezése nemcsak a vámok elengedéséről szól, hanem egy gigantikus, 175 milliárd dolláros katonai beruházás alapjait is lefekteti. Az „Aranykupola” néven emlegetett védelmi rendszer Grönland stratégiai elhelyezkedését kihasználva, a földön és az űrben összehangolva tenné lehetővé a ballisztikus rakéták és drónok elleni hatékony védelmet.
Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő a HírTV Napindító című műsorában részletezte az „Aranykupola” működését, amely egy nyílt architektúrájú, űrbéli és földi egységekből álló védelmi hálózat. A rendszer lényege a korai észlelés: Grönland látóhatáron túli radarjai és műholdak ezrei figyelnék a rakétaindításokat Oroszországtól Kínáig. A beruházás célja, hogy a rakétákat már a legsebezhetőbb, felszálló ágban megsemmisítsék. Ez a fejlesztés új fegyverkezési versenyt indíthat, mivel megbillenti a kölcsönösen biztosított megsemmisítés elvén alapuló stratégiai egyensúlyt.