Fiatal migránsok brutális támadása rázta meg Barcelonát

Brutális támadást követett el egy fiatal migránsokból álló csoport Barcelonában. A tinédzserek egy párt bántalmaztak, egyikük koponyatörést szenvedett. A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította, Murciából.

A barcelonai Argentona nevű településen egy nagyjából 15-17 éves bevándorlókból álló csoport támadott meg egy fiatal párt még múlt hétvégén egy fesztiválon, de csak most kerültek fel a szemtanúk felvételei a közösségi oldalakra. Az áldozatok azt mondták a rendőrségen, hogy a konfliktus teljesen alaptalan volt, mert csak útbaigazítást kértek, amiből a banda egy verekedést provokált, amiben a lány végül koponyatörést szenvedett, a barátja pedig súlyos zúzódásokkal került kórházba, miután a földre lökve többször megütötték és rugdosták, nem mellesleg mindketten sokkos állapotban vannak a történtek óta és pszichológiai segítséget kapnak. Az életüket a járókelők mentették meg, utólag kiderült, hogy közülük is megsérült valaki könnyebben, csak nem ment el a rendőrségre.