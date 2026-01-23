Íme, a magyarázat Magyar Péter és a tiszások strasbourgi megfutamodására

A politikus HírTV Monitor című műsorában kifejtette, hogy Magyar Péter számára a mentelmi jog és a brüsszeli támogatás fontosabb, mint a nemzeti érdekek képviselete. A politikus hangsúlyozta, hogy a magyar emberek józanok, és korábban is mindig elutasították azokat az erőket, amelyek Brüsszel hátszelével akartak kormányra kerülni, hiszen az ilyen alkuk sosem a magyar érdekeket szolgálják.