Íme, a magyarázat Magyar Péter és a tiszások strasbourgi megfutamodására

Hidvéghi Balázs élesen bírálja Magyar Pétert és pártját, amiért szerinte elkerülik a politikai felelősségvállalást az Európai Parlamentben. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a Tisza Párt EP-képviselői azért nem szavaztak a bizalmatlansági indítványról, mert az Európai Néppárt „a markában tartja” őket.
A politikus HírTV Monitor című műsorában kifejtette, hogy Magyar Péter számára a mentelmi jog és a brüsszeli támogatás fontosabb, mint a nemzeti érdekek képviselete. A politikus hangsúlyozta, hogy a magyar emberek józanok, és korábban is mindig elutasították azokat az erőket, amelyek Brüsszel hátszelével akartak kormányra kerülni, hiszen az ilyen alkuk sosem a magyar érdekeket szolgálják.