Brüsszeli zombiapokalipszis – Egy bukott elnök és a Tisza Párt gyáva megfutamodása a nép akarata elől

A brüsszeli üvegpaloták steril falai között ma újra bebizonyosodott, hogy a háborúpárti elit számára a hatalom megtartása fontosabb, mint az európai polgárok világos elutasítása. Ursula von der Leyen negyedik bizalmatlansági indítványát is túlélte, köszönhetően annak a politikai mutyinak, amelyben a Tisza Párt képviselői gyáva megfutamodással vettek részt. Miközben a Századvég kutatása szerint a magyarok többsége már régen hátat fordított a német politikusnak, a brüsszeli bürokrácia Manfred Weber vezényletével fegyelmi büntetésekkel tartja egyben a szétesőben lévő falkát. A Mercosur-megállapodás és a Pfizer-botrány árnyékában Von der Leyen legitimitása mára a nullára olvadt, mégis úgy kapaszkodik a bársonyszékbe, mintha a kontinens jövője az ő személyes túlélésétől függne. A Patrióták frakciója által benyújtott indítvány rávilágított: a szuverenista erők nem tágítanak, amíg a brüsszeli gőgöt fel nem váltja a nemzetek tisztelete.