Maduro bukásával Peking egyik legfontosabb támasza omlott össze a nyugati féltekén

Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai elfogására Kína a nemzetközi színtéren a leghatározottabban reagált, élesen elítélve az amerikai fellépést, s hangsúlyozva, hogy Peking kiáll az országok szuverenitása és be nem avatkozás alapelvei mellett. A retorikai konfrontáció mögött ugyanakkor alapvetően pragmatikus megközelítés húzódik meg: Kína elsősorban gazdasági érdekei védelmére és a változó venezuelai politikai viszonyokhoz való gyors alkalmazkodásra törekszik.