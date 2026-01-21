Román vezérkari főnök: Fel kell készíteni a lakosságot a különféle válsághelyzetekre

Gheorghita Vlad tábornok a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a román hadsereg idén 1000-2000 önkéntes fiatal katonai kiképzését tervezi, de évi 10 ezer fiatal kiképzésére van kapacitása. A román vezérkari főnök egyúttal azt is mondta, hogy "Oroszország kiszámíthatatlan állami szereplő", és szerinte Románia a szövetségeseivel megfelelő választ tudna adni egy esetleges támadásra.