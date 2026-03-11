NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Az iráni földalatti katonai létesítmények megsemmisítése Európa érdeke is

A Napindítóban az iráni konfliktusról Izrael budapesti nagykövete, Maya Kadosh beszélt országa helyzetéről, álláspontjáról.

Az interjúban többek között ezek a kérdésekre keresték a válaszokat:

Milyen időtávban volt Irán egy indítható atombombától?

Milyen veszélyt jelent Irán az európai országokra?

Hány topvezetőt iktattak ki a rendszerből?

Mojtaba Hamenei személyében új vallási vezetőt választottak Iránban, aki egyfajta szürke eminenciásként működött apja mellett a háttérben - a személye milyen hatása lesz a viszonyra Izraellel és mennyire változtatja meg a térség politikáját?

 

