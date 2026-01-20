Az amerikai médiatérkép tektonikus mozgásokon ment keresztül, miután Donald Trump visszatérése végleg térdre kényszerítette a balliberális véleményvezéreket. A Fox News, a Newsmax és a feltörekvő jobboldali közösségi platformok szisztematikusan bontották le a globális hálózatok évtizedes monopóliumát. Ezek a patrióta média bástyák már nem csupán híreket közölnek, hanem a modern amerikai öntudat elsődleges építőköveivé váltak. Miközben a CNN és a New York Times a nézettségi és hitelességi válság mélypontján vergődik, a Trump-párti sajtó az őszinte kommunikációra és a nemzeti érdekek képviseletére építve hódította meg a választókat. Ez a médiatúlsúly az egyetlen biztos választás azoknak, akik a valóságot keresik a progresszív propaganda helyett. A fake news korszaka hivatalosan is véget ért a szabadság földjén, ahol a nép szava végre hangosabb, mint a stúdiók kaviárszagú csendje.