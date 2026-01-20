Venezuela amerikai nyomásra politikai foglyokat enged szabadon

Tömegek gyűltek össze a venezuelai börtönök és fogdák előtt, miután elterjedt a hír, hogy a hatóságok foglyokat engednek szabadon. Az emberek abban reménykednek, hogy szeretteik is elhagyhatják a börtönt. A börtönök előtt összegyűlt hozzátartozók a fogvatartottak fényképeit tartották a kezükben, és az összes politikai fogoly szabadon engedését követelték.

A jelenlegi ideiglenes venezuelai vezetés szerint 116 foglyot engedtek szabadon. A Foro Penal nevű venezuelai civil szervezet ezzel szemben mindössze 56 szabadon engedést tudott megerősíteni.

Az ügynek magyar vonatkozása is van. Bossányi Zsuzsanna magyar újságírót 2025 nyarán vették őrizetbe kémkedés és terrorizmus gyanújával. Letartóztatásakor éppen egy víz alatti hajóroncskutató expedíción vett részt. A magyar újságírót szerda reggel szabadon engedték.

A bizonytalanság továbbra is nagy, mivel nincs információ arról, hogy pontosan kiket és mikor engednek még szabadon. A Foro Penal szerint jelenleg mintegy 800 embert tartanak fogva politikai okokból Venezuelában. Ez azt jelenti, hogy 744 ember még mindig a szabadulásra vár.

A civil szervezetek arra is figyelmeztetnek, hogy a szabadon engedett foglyok további jogi korlátozások alatt maradnak. Büntetőügyeik továbbra is nyitottak, ezért jogi értelemben nem tekinthetők teljesen szabadnak.