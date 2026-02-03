13 európai országból érkeztek az antifa bűnözők Torinóba

A videóban a nyugalom megzavarására alkalmas felvételek láthatóak.

A hatóságok szerint Olaszország vált az európai antifa csoportok elsődleges célpontjává. Az olasz titkosszolgálatok már napokkal korábban azonosították a banda számos külföldi tagját a repülőtereken, pályaudvarokon és autópályákon. Megállapították, hogy 13 országból érkeztek a bűnbanda tagjai Torinóba azért, hogy visszafoglalják az Askatasuna nevű szélsőbaloldali szervezet központját, miután az irodákat nemrég bezáratta az olasz kormány. Az álarcos támadók összeverekedtek a rendőrökkel, az egyik egyenruhást majdnem meglincselték. Ilaria Salis pártja elítélte az erőszakot, miközben a képviselőjük a tüntetőkkel tartott.

Giorgia Meloni kormányfő miniszteri értekezletet hívott össze a törvények szigorítása érdekében, szerintük ugyanis új eszközökre van szükség a bűnözők megfékezésére. A legnagyobb olasz kormánypárt, a Liga szerint Salisnak nem Brüsszelben, hanem börtönben a helye.

A szélsőbaloldali Ilaria Salis és antifa társai 3 évvel ezelőtt ártatlan járókelőkre támadtak Budapesten, és brutálisan, többek között viperával verték őket. Az áldozataikat találomra választották ki. Salist csak az mentette meg a börtöntől, hogy a baloldal az Európai Parlamentben menekítette.