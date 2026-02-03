Ez egy szép doboz, ami tele van meglepetésekkel kicsiknek és nagyoknak, ami megkönnyítheti a kórházban töltött időt mind a szülőknek, mind a gyerekeknek. A Bethesda Gyermekkórházban kiemelt figyelmet fordítanak a hozzátartozók edukálására és arra, hogy felhívják a figyelmet a modern kor, gyerekekre leselkedő veszélyeire.

Telefonparkoló: jól leírja, hogy ha már használ is gyerek mobiltelefont, vannak helyzetek, amikor is parkolópályára kell tenni a készüléket, hogy mind a szociális kapcsolatainkat, mind a személyes jóllétünket ne befolyásolja a kütyüből áradó rengeteg információ és inger.

A Képernyőmentes Varázsdoboz tartalmaz egy Rubik kockát útmutatóval, egy Pár perc nevű Bethesda társasjátékot és különböző kiadványokat a szülőknek, melyben gyakorlati tanácsok is találhatóak a tudatos képernyőzéssel kapcsolatban.

További jó tanácsok a chartából:

A lefekvés előtti utolsó órában minden képernyő használata kerülendő.

A képernyőidő rovására minden gyermek és fiatal mozogjon legalább napi 60 percet.

Törekedni kell a tudatos képernyőhasználatra, a megszokásból végzett, céltalan tartalomfogyasztás kerülendő.

A túlzott vagy problémás képernyőhasználat a mentális egészséget veszélyeztető kockázatokkal jár, ezért kerülendő. Ez is a charta egyik pontja, ami jó, ha nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem mi magunk is megfogadjuk.