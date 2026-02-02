Történelmet írtak a magyar fiúk! Ezt a sikert senki nem várta – Exkluzív interjú a hősökkel a stúdióban!

Kezdjük a legfontosabbal, amitől minden magyar szíve megdobban: Történelmet írt a férfi futsalválogatottunk! A ljubljanai Európa-bajnokságon a fiúk bebizonyították, hogy hit és akaraterő hegyeket mozgathat meg. A stúdióban a sikercsapat két oszlopa, Suscsák Máté és Pál Patrik mesél majd arról, milyen érzés, amikor egy nemzet szurkol érted, és te meghálálod a bizalmat. Ez az a mentalitás, amire szükségünk van! A zöld-fehér sasok sem maradtak adósak a válasszal. Bár a Ferencváros az Európa Liga alapszakaszának utolsó fordulójában vereséget szenvedett – így is az előkelő 12. helyen zárta a sorozatot –, a hétvégi Paks elleni rangadón már nem volt pardon. A Fradi megmutatta: egy pofon után nem a földön maradni kell, hanem kétszer akkorát visszaütni – természetesen gólokban mérve. Sajnos nem minden fenékig tejfel, a férfi kézilabda-válogatott a tizedik helyen végzett a svédországi Eb-n. Chema Rodriguez tanítványai ezúttal nem érték el a kitűzött célt, de tudjuk: a magyar kézilabda ennél többre hivatott, és vissza fognak térni!