„Úgy véljük, hogy a tartós és méltóságteljes béke elérhető” – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij, hozzátéve, hogy elvárja az Egyesült Államoktól, hogy „továbbra is elkötelezett maradjon a párbeszédhez szükséges feltételek biztosítása iránt”.

Az orosz nukleáris energia vásárlásának tilalma mindenképpen hatással lesz az európai energiaszektor gazdasági mutatóira és veszélyezteti a nukleáris biztonságot – nyilatkozta Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója.

Az ukrajnai háború „továbbra is a világ legnagyobb veszélyét jelenti a nukleáris biztonságra nézve” – jelentette ki Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója az igazgatótanács múlt pénteki ülésén.

A svájci Davosban megrendezett 56. Világgazdasági Fórum éves találkozóján Mark Rutte biztonsági aggályokat fogalmazott meg Oroszország és Kína fokozott együttműködésével kapcsolatban az Északi-sarkvidéken.