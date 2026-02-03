Az adás vendége Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Stier Gábor a Moszkva tér.com főszerkesztője és Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő volt.
A tartalomból:
„Úgy véljük, hogy a tartós és méltóságteljes béke elérhető” – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij, hozzátéve, hogy elvárja az Egyesült Államoktól, hogy „továbbra is elkötelezett maradjon a párbeszédhez szükséges feltételek biztosítása iránt”.
Az orosz nukleáris energia vásárlásának tilalma mindenképpen hatással lesz az európai energiaszektor gazdasági mutatóira és veszélyezteti a nukleáris biztonságot – nyilatkozta Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója.
Az ukrajnai háború „továbbra is a világ legnagyobb veszélyét jelenti a nukleáris biztonságra nézve” – jelentette ki Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója az igazgatótanács múlt pénteki ülésén.
A svájci Davosban megrendezett 56. Világgazdasági Fórum éves találkozóján Mark Rutte biztonsági aggályokat fogalmazott meg Oroszország és Kína fokozott együttműködésével kapcsolatban az Északi-sarkvidéken.