Átadták a 2026-os Grammy-díjakat

Sorra érkeztek a vörös szőnyegen a sztárok, hogy együtt ünnepeljék az elmúlt év zenei sikereit – és persze, hogy kiderüljön, kik vihetik haza a rangos arany gramofonokat. A 68. alkalommal megrendezett eseményen több mint 80 kategóriában osztottak ki díjakat.

Kendrick Lamar idén is kiemelkedett. Az immár 27 elsőségével pedig Jay-Z rekordját adta át a múltnak, aki 25 elismerést zsebelt be korábban. Lamar a többi közt az év felvételéért vehetett át díjat. A Luther című dal a néhai R&B és soul énekes, Luther Vandross előtt tiszteleg.

Az év albumáért járó díjat, amelyet a zeneipar legmagasabb kitüntetésének tartanak Bad Bunny vihette haza. A latin rap sztár, aki hamarosan a Super Bowl-on lép fel, spanyol nyelvű lemezével a puerto ricói gyökereit is ünnepli. Beszédével ugyancsak felhívta magára a figyelmet, ugyanis nyíltan bírálta a Donald Trump által elrendelt bevándorlási razziákat. A énekes legutóbbi koncertkörútján ki is hagyta az Egyesült Államokat, attól tartva, hogy letartóztatják a rajongóit.

A legjobb új előadó díját a brit soul-pop énekesnő, Olivia Dean nyerte el. Beszédében nagymamája előtt tisztelgett, aki tizenévesen Guyanából vándorolt ki Angliába, hogy új életet kezdjen.

Az év dala díjat, amely a zeneszerzőket ismeri el, Billie Eilish és testvére, Finneas O'Connell kapta a Wildflower című slágerükért.

A KPop Demon Hunters című animációs filmből származó sláger, a Golden pedig történelmet írt. A legjobb vizuális médiának írt dalnak választották ugyanis, ezzel pedig első alkalommal hozott Grammy-díjat a KPop zenei műfajnak.

Lady Gaga szintén nem távozott üres kézzel. A Mayhem című lemezével elnyerte a legjobb pop album díját, az Abracadabra című dalával pedig a legjobb dance-pop felvétel díját.

Az elhangzottak mellett idén először adtak át díjat az Év legjobb albumborítójáért és a Legjobb hagyományos country albumért. Az egyik legkülönlegesebb pillanat pedig az elhunyt művészek előtti megemlékezés volt, ennek során többek között Ozzy Osbourne tiszteletére adtak elő egy különleges produkciót.