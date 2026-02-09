Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy mondjunk nemet a háborúra, és Balmazújváros megmutatta, hogy nem lesz itt brüsszeli bábkormány. Miután kiderült, hogy a Fidesz jelöltje nyert, elszabadultak a tiszás kommentelők indulatai. A Real-PR 93. kaposvári felmérésének eredménye visszaigazolta az országos trendeket, nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Fidesz-KDNP megőrzi Kaposvár képviseletét. Ugyanakkor Bokros Lajos radikális megszorításokat és adóemelést vetített előre, a Tisza Párt adóprogramja jelentősen megnyirbálná a jelenlegi családtámogatásokat.

Kapitány István érdeke, hogy a nyugati multik által árusított gázt és energiahordozókat vásárolja az ország. Kapitány dollármilliókra tehetett szert a háborúval.

Sötétségbe borult Kárpátalja, Németh Szilárd pedig elmondta, hogy Zelenszkij Brüsszel embere, kiállunk a kárpátaljai magyarok mellett. Szerinte Balmazújváros világos üzenetet küldött az embereknek.

Vendégek:

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője

Móna Márk, a Mandiner újságírója

Németh Szilárd, a Fidesz országgyűlési képviselője

Műsorvezető: Ferkó Dániel