Orbán Viktor úgy reagált a Fidesz balmazújvárosi győzelmére, hogy „Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások", a Tiszát támogató Bokros Lajos pedig megszüntetné a Fidesz által bevezetett adókedvezményeket. Teljes sötétségbe borul Kárpátalja - az ukránok tényleg megnyomták a lekapcsolót.
Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy mondjunk nemet a háborúra, és Balmazújváros megmutatta, hogy nem lesz itt brüsszeli bábkormány. Miután kiderült, hogy a Fidesz jelöltje nyert, elszabadultak a tiszás kommentelők indulatai. A Real-PR 93. kaposvári felmérésének eredménye visszaigazolta az országos trendeket, nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Fidesz-KDNP megőrzi Kaposvár képviseletét. Ugyanakkor Bokros Lajos radikális megszorításokat és adóemelést vetített előre, a Tisza Párt adóprogramja jelentősen megnyirbálná a jelenlegi családtámogatásokat.
Kapitány István érdeke, hogy a nyugati multik által árusított gázt és energiahordozókat vásárolja az ország. Kapitány dollármilliókra tehetett szert a háborúval.
Sötétségbe borult Kárpátalja, Németh Szilárd pedig elmondta, hogy Zelenszkij Brüsszel embere, kiállunk a kárpátaljai magyarok mellett. Szerinte Balmazújváros világos üzenetet küldött az embereknek.
Vendégek:
Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője
Móna Márk, a Mandiner újságírója
Németh Szilárd, a Fidesz országgyűlési képviselője
Műsorvezető: Ferkó Dániel