Háborús állapotok Mexikóban: tízezer katonát küldtek utcára a drogbáró halála után

Tízezer katonát vezényeltek az utcákra Mexikóban, miután háborús állapotokat okozott az ország első számú bűnözőjének halála. A jaliscói drogkartell vezetője akkor sebesült meg halálosan, amikor le akarták tartóztatni, és a férfi a testőreivel együtt lőni kezdett a katonákra. Az El Mencho drogbáró maffiáját terrorszervezetté nyilvánította az amerikai kormány, és segítette az elfogására indított akciót.

Az El Mencho elleni akcióban letartóztatták a sógorát és a kartell más vezetőit is. A harc keménységét jelzi, hogy a drogbáró elfogásakor összesen 80-an halt meg.