Üzentek a HírTV műsorvezetői, miután verés áldozata lett egy fideszes aktivista

Súlyos fizikai atrocitás történt, miután egy fideszes aktivista szóvá tette a politikai plakátok rongálását. M. Dobos Marianne és M. Kovács Róbert, a HírTV műsorvezetői nem hagyták szó nélkül a történteket.

Kollégáink hangsúlyozták: a verbális fenyegetések és a politikusok elleni uszítások után ez az eset egy újabb „vörös vonal” átlépését jelenti. A beszélgetésben kiemelték, hogy a törvénytelenségre adott válaszként elkövetett erőszak minden formája elfogadhatatlan, és a közélet minden szereplőjének el kell határolódnia az ilyen cselekményektől.

 

