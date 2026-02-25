Tüttő Katát kell főpolgármester-helyettesnek jelölnie Sára Botondnak

Másfél éve nincs Karácsony Gergelynek helyettese, miután a főpolgármester javaslatát, miszerint Tüttő Katát kellene jelölni a pozícióra, leszavazta a közgyűlés. Csakhogy főpolgármester-helyettes nélkül törvénytelen a főváros működése, ezért a Fővárosi Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a közgyűlés felé. Karácsony Gergely akkor mosolyogva közölte, hogy szerinte ez a helyzet nem aggályos.

A Fővárosi Törvényszék még februárban szólította fel a főispánt, hogy Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek. A megválasztásának pedig csak az lehet az akadálya, ha vele szemben törvényben meghatározott kizáró ok merül fel. Tüttő Kata volt főpolgármester-helyettes Híradónknak elmondta: elfogadta a jelölést.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, Vitézy Dávid szerint összeáll a Fidesz-MSZP-Karácsony nagykoalíció azzal, hogy engedélyezte a bíróság Tüttő Kata kinevezését a közgyűlés döntése ellenében. Karácsony Gergely erre úgy reagált, Vitézy Dávid „valótlansággal traktálja a közvéleményt”.

