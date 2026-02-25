Késsel támadtak egy kormánypárti aktivistára

Megvertek egy kormánypárti aktivistát hajnalban Budapesten, mert számon kért egy rongálót, aki a Hunyadi tér környékén, módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Az áldozat telefonjával rögzítette az esetet, a támadó azonban ezt észrevette, és ököllel ütötte és rugdosta a férfit.
A támadó szerda hajnalban a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menet közben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz-KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával felvette és követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számon kérte a férfit, az rátámadt.
Az eset után a férfi délelőtt orvosnál járt, ugyanis az orrán zúzódásokat szenvedett, míg a jobb arca be is lilult. Híradónknak azt mondta, a történtek miatt megalázva érzi magát. A rendőrségen pedig feljelentést tett.
Ferencz Orsolya, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje döbbenetesnek és elfogadhatatlannak nevezte az esetet. Ez egyértelműen egy politikai támadás volt - jelentette ki a képviselőjelölt. Ferencz Orsolya felszólított minden hatóságot és minden illetékest, hogy a törvény szigorával állítsák meg ezt az erőszakhullámot.
A Fidesz posztereit nem csak a fővárosban, hanem vidéken is rongálják. Baján és környékén Zsigó Róbert plakátját leszakították a villanyoszlopokról, Becsó Zsoltéit pedig kutyaürülékkel kenték össze.