Késsel támadtak egy kormánypárti aktivistára

A támadó szerda hajnalban a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menet közben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz-KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával felvette és követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számon kérte a férfit, az rátámadt.

Az eset után a férfi délelőtt orvosnál járt, ugyanis az orrán zúzódásokat szenvedett, míg a jobb arca be is lilult. Híradónknak azt mondta, a történtek miatt megalázva érzi magát. A rendőrségen pedig feljelentést tett.

Ferencz Orsolya, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje döbbenetesnek és elfogadhatatlannak nevezte az esetet. Ez egyértelműen egy politikai támadás volt - jelentette ki a képviselőjelölt. Ferencz Orsolya felszólított minden hatóságot és minden illetékest, hogy a törvény szigorával állítsák meg ezt az erőszakhullámot.

A Fidesz posztereit nem csak a fővárosban, hanem vidéken is rongálják. Baján és környékén Zsigó Róbert plakátját leszakították a villanyoszlopokról, Becsó Zsoltéit pedig kutyaürülékkel kenték össze.