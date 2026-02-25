Ilyen DK jutott nekünk: újra a 2004-es „nemzetárulás” útján Dobrev pártja

A Demokratikus koalíció szerint azért kell elvenni a határon túli magyarok szavazati jogát, mert ezzel a Fidesz el akarja csalni a választásokat. A DK egy óriásplakát-kampányt is indít a témában. Az Európai Uniós ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára úgy reagált: 2004-ben sok határon túli magyar azt érezte, hogy az anyaország lemondott róluk, a DK továbbra is ezt képviseli.

Zsigmond Barna Pál hangsúlyozta: egészen

szégyenletes ez a felfogás és felháborító, hogy azt hiszik, a határon túlikat lefizették, ezért csorda módjára mennek szavazni a Fideszre.

A kettős állampolgárság azt fejezi ki, hogy ők a magyar nemzet részei, ettől nem lehet megfosztani őket - jelentette ki a Határon Túli Magyar Fiatalokért Egyesület elnöke. Bagi Barna elmondta: nap mint nap szenvednek a külhoni magyarok, a DK pedig ahelyett, hogy segítene, megfosztaná őket a jogaiktól.