„Van kedvem élni” – A vívólegenda őszinte szavai a Covid utáni újjászületésről

A mélypontról való visszatérés azonban nemcsak fizikai gyógyulást, hanem újult életerőt is hozott számára: Kamuti Jenő ma már hálával és töretlen tenni akarással tekint a jövőbe, vallva, hogy legfőbb motivációja az embertársai segítése maradt.

