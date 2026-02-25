„Van kedvem élni” – A vívólegenda őszinte szavai a Covid utáni újjászületésről

„Gyakorlatilag meghaltam, de Isten és a kollégáim segítségével visszajöttem” – vallotta be őszintén Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója. A vívólegenda a Hír Televízióban idézte fel életének legnehezebb időszakát, amikor három és fél évvel ezelőtt a koronavírus okozta kóma és teljes lebénulás szélére került.
A mélypontról való visszatérés azonban nemcsak fizikai gyógyulást, hanem újult életerőt is hozott számára: Kamuti Jenő ma már hálával és töretlen tenni akarással tekint a jövőbe, vallva, hogy legfőbb motivációja az embertársai segítése maradt.
