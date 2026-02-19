Történelmi napra ébredt Washington - megalakul a Béketanács - élő közvetítés a HírTV műsorán

Ma tartja első ülését a Béketanács Washingtonban. Az amerikai elnök által létrehozott testületben több mint 20 ország vezetője vesz részt, köztük a magyar kormányfő. A Béketanács a gázai konfliktus rendezésére és a Hamasz terrorszervezet lefegyverzésére alakult meg. A gázai újjáépítésre eddig 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a tanács tagállamai. Donald Trump és Orbán Viktor beszédét a HírTV élőben közvetíti.
Az alapító okirat aláírásán 20 csatlakozó ország képviseltette magát, köztük Törökország, Izrael, Egyiptom, Fehéroroszország és Indonézia. Az amerikai elnök az aláírás után azt mondta: a gázai békemegállapodás az egész világnak biztonságot jelent.
A Béketanácsot a tavaly őszi sarm-el-sejki megállapodás és a 20 pontos gázai béketerv részeként kezdeményezte az amerikai elnök. A testület Gáza újjáépítésének és a Hamasz lefegyverzésének felügyeletére tervezték, de az alapokmány nem korlátozza a testület szerepét kizárólag az izraeli-palesztin konfliktus rendezésére. Az amerikai elnök arról beszélt Davosban, hogy korlátlanok a lehetőségei a Béketanácsnak.