Történelmi napra ébredt Washington - megalakul a Béketanács - élő közvetítés a HírTV műsorán

Az alapító okirat aláírásán 20 csatlakozó ország képviseltette magát, köztük Törökország, Izrael, Egyiptom, Fehéroroszország és Indonézia. Az amerikai elnök az aláírás után azt mondta: a gázai békemegállapodás az egész világnak biztonságot jelent.

A Béketanácsot a tavaly őszi sarm-el-sejki megállapodás és a 20 pontos gázai béketerv részeként kezdeményezte az amerikai elnök. A testület Gáza újjáépítésének és a Hamasz lefegyverzésének felügyeletére tervezték, de az alapokmány nem korlátozza a testület szerepét kizárólag az izraeli-palesztin konfliktus rendezésére. Az amerikai elnök arról beszélt Davosban, hogy korlátlanok a lehetőségei a Béketanácsnak.