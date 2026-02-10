NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
undefined

Valami nem stimmel a számokkal – a HírTV tudósítója az ukrán veszteségadatok visszhangjáról

Értetlenséget váltott ki Ukrajnában Volodimir Zelenszkij államfő legutóbbi bejelentése, miszerint a háború kezdete óta mindössze 55 ezer ukrán katona vesztette életét. Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója a Napindítóban rávilágított: ez a szám éles ellentétben áll a kárpátaljai temetőkben látható valósággal és a folyamatosan érkező gyászhírekkel.

  • Napindító
  • 5 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Miközben a hivatalos kommunikáció próbálja fenntartani a morált az adatok kozmetikázásával, a társadalom és a nemzetközi elemzők is „matematikai képtelenségnek” tartják a közölt számokat, különösen a brutális intenzitású frontvonalak és a holttestcserék gyakorisága fényében.

A tudósító hangsúlyozta: a magyar származású áldozatok száma is folyamatosan emelkedik, és a kárpátaljai temetőkben már egész parcellákat foglalnak el a háborúban elhunyt fiatal férfiak sírjai.

 

Továbbiak a témában