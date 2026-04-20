A bolgár választás győzelméhez az EU-val szembeni kritikusság is közrejátszhatott

Magabiztos győzelmet aratott a bolgár választáson az ország korábbi elnöke vasárnap. Rumen Radev az újonnan alapított Progresszív Bulgária párttal gyakorlatilag megsemmisítette a korábbi pártokat.
Öt éven belül ez volt a nyolcadik voksolás Bulgáriában, a folyamatos politikai válságok és törékeny koalíciók korszakának vethet véget a nagyarányú győzelem. Rumen Radev győzelméhez az EU-val szembeni kritikussága is közrejátszhatott, elnöksége alatt ellenezte a fegyverek Ukrajnába küldését és Oroszország szankcionálását is.
A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be Brüsszelből.