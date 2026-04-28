Ismét látható az Ínség-szikla a Duna alacsony vízállása miatt

A tavaszi aszály következtében az Ínség-szikla újra láthatóvá vált Budapestnél, jelezve a folyó kritikus, 95 centiméter alatti vízállását. A HungaroMet adatai szerint a talaj felső rétegében már 100 milliméteres a vízhiány, ami súlyos kockázatokat rejt.

A Duna vízszintjének csökkenése a tartós csapadékmentesség közvetlen eredménye. A folyó medrében felbukkanó képződmény a jelentős csapadékhiány és a száraz tavaszi időszak lenyomata a fővárosban.