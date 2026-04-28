Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon szakértőjét nevezheti ki adóügyi államtitkárnak Magyar Péter

Ingatlanadó, magas társasági adó és offshore-ozás - többek között ezen intézkedések mellett állt ki a baloldali kormányzás idején Kövesdy Attila. Az Index értesülései szerint ő lehet az adóügyi államtitkári pozíció várományosa a Tisza-kormányban. Ezzel együtt pedig a leendő pénzügyminiszter, Kármán András egyik legközelebbi embere.

Kövesdy Attila egyébként Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányzásának egyik legaktívabb adóügyi szakembere volt. A Deloitte multinacionális nagyvállalat vezetőjeként kapcsolatban állt a kormányokkal, így 2006-2010 között 850 millió forint értékben kapott tőlük megrendeléseket. De az elmúlt években sem állt távol a politikától, közösségi oldalán időnként közzétett olyan tartalmakat, amik arra utaltak, hogy kiáll Ukrajna és a Pride mellett is.

Az Ellenpont arra is rámutat, hogy ha valóban államtitkár lesz, kulcsszerep vár rá, ugyanis a Tisza Párt tanácsadói több alkalommal is jelezték, hogy a hazai adórendszer teljes átalakítása és megszorítások várhatók.