Magyar Péter sajtófőnöke áruba bocsátotta a botrányplakátot

A Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt váratlan fordulattal próbálja semlegesíteni a róla készült, náci szimbólumok használatával vádolt felvételt. A politikus a Mazsihisz Szeretetkórházának ajánlotta fel a hírhedt karlendítés miatt készült plakát árverési összegét.

A korábban tagadott és kimagyarázott mozdulat most jótékonysági eszközzé vált, miközben a pártvezetés korábban következetesen hárította a felelősséget a botrány kapcsán.