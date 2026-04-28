A szakértő szerint hamarosan robbanhat a feszültség a Tisza és frakciótársai között

A Tisza Párt és az EP-frakció közötti viszony a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint túlmutat a szokásos pártpolitikai együttműködésen. Siklósi Péter rávilágított, hogy a háttérben egy jól felépített külső stratégia érvényesülhet, amely a magyar választások befolyásolására irányul. A hadikölcsön és a migráció kérdése olyan feszültségpontokat jelöl ki, ahol a pártnak választania kell a brüsszeli elvárások és a hazai érdekek között, ami hamarosan kikezdheti az egységet.