Felfüggesztették az olasz fuvarozók sztrájkját egy baleset miatt

Kamionok állnak az olaszországi telephelyeken, a fuvarozók nem veszik fel a munkát, mert a vállalkozásoknak elfogyott a készpénzük. Az országos szállítmányozási sztrájk kezdetét az ugyanilyen, de csak lokális, szicíliai munkabeszüntetés végére időzítették. A sztrájkok tovább növelhetik az üzemanyagárat, ami a gázolaj esetében az állami beavatkozással sem csökkent 2 euró alá. A sztrájkot azonban már az első napon felfüggesztették, mert egy autós elütött egy sztrájkoló kamionost az egyik autópályán.

Olaszországban több mint 67 ezer közúti fuvarozó cég közül mintegy 13 ezret fenyeget csőd. Sokak szerint az egész szállítmányozási rendszer az összeomlás szélén áll, aminek súlyos következményei lennének a gazdaságra, és több ezer család megélhetésére nézve. Az emberek félnek, ezért beindult a felvásárlás az üzletekben.

Az olasz kormány május elsejéig hosszabbította meg az üzemanyagok jövedéki adójának 25 eurócentes csökkentését. A Matteo Salvini vezette Liga pedig az európai stabilitási és növekedési paktum felfüggesztését kéri a tagországok számára, vagyis azt, hogy az unió engedje meg az államadósság és az államháztartási hiány átmeneti növekedését.