Szigorúan a háttérben zajlik: brit szerepvállalás az ukrán hitelprogramban

Az Egyesült Királyság is csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelprogramhoz. A londoni Times arról ír, hogy már tárgyalnak a kérdésről, Információik szerint a szigetország nem válna a hitelközösség tagjává, de részt vállalna a hitel évi három milliárd eurós kamatának finanszírozásában. Heckenast László tudósított Londonból.

Az Egyesült Királyág saját jogon is segíti Ukrajnát. Zelenszkij elnök márciusi londoni látogatásán évi legalább három milliárd fontos támogatásról állapodtak meg, amelynek egy részéből brit hadiipari cégektől fognak vásárolni az ukránok. Ez az összeg azonban eltörpül a 90 milliárdos hitel mellett. A jelenlegi szabályok szerint azonban az Egyesült Királyság csak akkor indulhat a hitel terhére hirdetett tendereken, ha az adott megrendelésre az Unión belül nincs gyártóképesség. Ha viszont belépnek a hitelprogramba, egyenlő eséllyel versenyezhetnek a többi uniós hadipari vállalattal.