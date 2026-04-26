Tanteremből a tűzvonalba – a sörétes puskás játékfejlesztő ámokfutása

A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján az amerikai kormány számos tagja és több száz vendég tartózkodott, amikor egy fegyveres támadó átrohant az ellenőrző ponton, és tüzet nyitott. Az lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek a golyóálló mellény mentette meg az életét. A férfit a szálloda bálteremtől mintegy 50 méterre tartóztatták fel, indítékai egyelőre ismeretlenek.
A hangos zene és a rendezvény zaja miatt a vacsora résztvevői kezdetben észre sem vették a veszélyt. Csak akkor döbbentek rá a bajra, amikor a biztonságiak megjelentek a teremben – ekkor a vendégek többsége azonnal az asztalok alá vetette magát. Donald Trumpot a titkosszolgálat emberei mindössze 15 másodperccel a riasztás után már biztonságos helyre kísérték. A gálán jelen lévő mintegy 2600 vendéget szintén evakuálták az épületből.
A jelenlévők között volt Erika Kirk, a Turning Point USA vezérigazgatója is. Kirk számára a helyzet különösen megrázó volt: férjét, Charlie Kirköt tavaly szeptemberben gyilkolták meg, miközben a Utah Valley Egyetemen tartott beszédet. Erika Kirk a lövések hallatán egy asztal alá húzódott, majd később zokogva, biztonságiak gyűrűjében hagyta el a szállodát.
A helyszíni felvételek tanúsága szerint a támadó a szálloda bejáratánál található ellenőrző ponton rontott át. A biztonságiakkal kialakult tűzpárbajban 6-7 lövés dördült el. Egy rendőrt találat is ért, őt azonban golyóálló mellénye megvédte a súlyos sérüléstől.
Az elkövetőt a hatóságok azonosították: a Los Angeles-i illetőségű Cole Tomas Allen részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozik. Ellene erőszakos bűncselekmény során elkövetett lőfegyverhasználat, valamint szövetségi tiszt elleni fegyveres támadás miatt emeltek vádat. Szombat éjszaka a szövetségi nyomozók már meg is jelentek a férfi kaliforniai otthonánál.