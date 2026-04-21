Vaddisznókat hajt egy robot?

Az emberszerű robotok sokáig csupán a filmek látványos kellékei voltak, mára azonban egyre inkább a mindennapi valóság részévé válnak. Varsó utcáin bárki találkozhat egy ilyen különleges szerkezettel, aki rövid idő alatt a városlakók nagy kedvencévé vált.
Szokatlan, már-már groteszk jelenet játszódott le nemrég Varsó utcáin, egy humanoid robot vaddisznókat kergetett. A gép neve Edward, saját internetes profillal és követőtáborral rendelkezik. Rendszeresen feltűnik Lengyelország különböző pontjain, és meglehetősen mozgalmas életet él, sétál az utcán, sportol, meccsekre jár, igazi futballrajongó.