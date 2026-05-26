Lavrov felszólította az Egyesült Államokat, hogy evakuálják kijevi nagykövetségüket

-Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn egy telefonbeszélgetés során felszólította az Egyesült Államokat, hogy evakuálják kijevi nagykövetségüket.

-Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetsége elítélte a szombatról vasárnapra virradó éjszaka Kijevet ért orosz támadásokat. „A civil lakosság és a polgári infrastruktúra elleni szándékos támadások elfogadhatatlanok” – nyilatkozta Julie Davis, az Egyesült Államok ukrajnai ügyvivője.

-Hétfőn négy ember halt meg az orosz támadásokban Donyeck és Harkiv megyékben – közölték a helyi hatóságok.