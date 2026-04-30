Kell-e nekünk az euró?

A tartalomból: Kell e Magyarországnak euró és mit rejteget a Brüsszeli hadszíntér? Magyar Péter szerdán egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel, de mi lesz ennek az ára? Több kritikus kérdésben is igent kellene mondani, így például a migrációs paktum ügyében is. Eközben az Unió mintha vérszemet kapott volna, már Szlovákiát is elkezdenék támadni a jogállamisági eljárással Lengyelország és Magyarország után.