G7-csúcs: fokozott nyomás Oroszországon, Trump békét sürget Ukrajnában

Az amerikai elnök ismét arra kérte Oroszországot, hogy állapodjon meg Ukrajnával a háború lezárásáról. Donald Trump a G7-országok franciaországi csúcstalálkozóján jelezte: figyelmét Irán után most újra Ukrajnára irányítja, és minden tőle telhetőt meg fog tenni az ügyért. A G7-ek közben közös nyilatkozatban erősítették meg elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett. A dokumentum további katonai segítséget és az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását helyezte kilátásba.

Donald Trump hozzátette: bár az Egyesült Államok távol van a frontvonaltól, az emberi veszteségekre tekintettel mindent tőle telhetőt meg fog tenni az ukrajnai háború lezárásáért.

Az amerikai vezető jelezte azt is, hogy az ukrán elnökkel külön, négyszemközt nem egyeztet a rendezvényen. A felvételek tanúsága szerint Donald Trump és Volodimir Zelenszkij értekezésénél Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetője működött közre.

Az ukrán elnök egy interjúban reményét fejezte ki, hogy engedélyeket tud szerezni Amerikától antiballisztikus légvédelmi rendszerek és rakéták gyártására.

Volodimir Zelenszkij egyúttal kiemelte: a G7-ek szerint Oroszország nem áll nyerésre a háborúban, és az országcsoport támogatja Ukrajna légvédelmének megerősítését. Az ukrán vezető hangsúlyozta azt is, hogy a konfliktus leállításához további nyomást kell gyakorolni Moszkvára.

Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy szerinte "nagyon fontos", hogy az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán tárgyalások következő fordulóját még a tél beállta előtt tető alá tudják hozni.