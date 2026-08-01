Több politikus és szakértő szerint Magyar Péter nem cselekszik a Paksi Atomerőmű helyzetének megoldásán

Leállították ma reggel háromnegyed 6-kor a Paksi Atomerőmű 1-es blokkjának még működő turbina-generátor gépegységét – jelentette be a Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján. A lépésre azért volt szükség, mert a rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A Paksi Atomerőmű közölte: a szakembereik a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák.

A Paksi Atomerőmű kényszerű leállása a költségvetésnek 50 milliárd forint többletköltséget okozhat – közölte a kormányfő. Magyar Péter a kialakult helyzetért az Orbán-kormányt okolta. A miniszterelnök egyben azt is jelezte, hogy a lakosságtól önkorlátozást és lemondást vár. Az általunk megkérdezett energia- és klímapolitikai üzletágvezető szerint az előző kormánynál sosem merült fel, hogy ipari fogyasztókat, gyárakat kapcsoljanak le a hálózatról.

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője Komment című műsorunkban kiemelte, hogy Magyar Péternek nem az előző kormánytagokat kellene kritizálnia, akik minden helyzetben fel voltak készülve, hanem el kellene kezdeni valódi intézkedéseket végrehajtani, ami a lakosságot szolgálja.

Előre lehetett tudni, hogy baj közeleg – jelezte a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János rámutatott: látni lehetett, hogy milyen időjárás lesz Magyarországon, illetve mekkora lesz a Duna vízállása.

A történtekre reagált a KDNP frakcióvezetője is. Rétvári Bence szerint a Tisza-kormány már hetekkel korábban felkészülhetett volna a Duna rendkívüli apadására és az ebből kialakuló energiaválságra. A politikus 8 kérdést intézett Magyar Péter kabinetjéhez, köztük azt is, miért nem kezdeményezett a külügy korábban egyeztetést a felső-dunai duzzasztóművek miatt. Rétvári Bence azt írta, hogy az időjárási és vízügyi előrejelzések alapján már egy hónapja tudni lehetett, hogy kritikus helyzet közeledik. Szerinte ezért nem váratlan természeti eseményről, hanem olyan veszélyről van szó, amelyre július folyamán fel lehetett volna készíteni az energiaellátó-rendszert.