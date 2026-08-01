Tovább csökkent a Duna vízszintje

Az Ínség-sziklánál Némethi Botond számolt be arról, hogy mit lehet tapasztalni a helyszínen, és a hírek szerint a rekordalacsony vízállás miatt egyre több dolog bukkan elő a Dunából.
A folyó vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülni.
Az Ínség-sziklánál Némethi Botond számolt be arról, hogy mit lehet tapasztalni a helyszínen, és a hírek szerint a rekordalacsony vízállás miatt egyre több dolog bukkan elő a Dunából.