Kiemelt videók

Tovább csökkent a Duna vízszintje

A folyó vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülni.

Vágólapra másolva!

Az Ínség-sziklánál Némethi Botond számolt be arról, hogy mit lehet tapasztalni a helyszínen, és a hírek szerint a rekordalacsony vízállás miatt egyre több dolog bukkan elő a Dunából.

 

Továbbiak a témában