Kijevben többen meghaltak egy orosz rakétacsapásban, ahol a belpolitikai feszültség tovább fokozódik

Orosz ballisztikus rakéták csapódtak be Kijev egyik lakónegyedébe

A rakéták súlyosan megrongáltak egy társasházat. A támadásban legalább 9 ember meghalt és 28-an megsérültek, több lakóépület és jármű pedig jelentősen károsodott. Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta a ballisztikus rakétákkal végrehajtott csapásait, a város ellen ez volt a héten a második nagy erejű támadás.

Egy helyi lakos azt mondta, hogy családjával a fürdőszobában keresett menedéket, a robbanás ereje pedig szinte teljesen megsemmisítette a lakásukat. A túlélők szerint a robbanások pillanatok alatt romba döntötték az épületek egy részét.

Oroszország emellett precíziós rakétákkal és drónokkal csapást mért egy, az ukrán hadseregnek szánt rakományt szállító hajóra az Odesszától délre fekvő tengeri térségben, valamint kikötői és logisztikai létesítményekre is. Az ukrán elnök ezzel egy időben arról számolt be, hogy a hadsereg nagy hatótávolságú támadásokat hajtott végre több orosz logisztikai központ, egy tengeri terminál és egy olajfinomító ellen.

Kijevben folytatódnak a tüntetések

Az ukránok több mint két hete vonultak először utcára azután, hogy Volodimir Zelenszkij bejelentette Mihajlo Fedorov védelmi miniszter leváltását. Pénteken több ezer ukrán vonult utcára Kijev belvárosában, jelezve Zelenszkijnek, hogy továbbra is határozottan ellenzik a technológiai szemléletű védelmi miniszter leváltását.

Fedorovot sokan azért méltatták, mert korszerűsítette az ukrán hadviselést és szükséges katonai reformokat sürgetett. Menesztésére július közepén, egy váratlan és sokak szerint rosszul megindokolt kormányátalakítás során került sor. Azóta ukránok gyülekeznek az elnöki hivatal előtt, és azt követelik, hogy hozzák vissza Fedorovot, aki nem fogadott el másik kormányzati tisztséget.