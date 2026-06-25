Halálos kór üthette fel a fejét a kongói menekülttáborban

Miközben a Kongói Demokratikus Köztársaság továbbra is az Ebola-járvány egyik gócpontja, egy északkeleti menekülttáborban riasztóan megnőtt a halálesetek száma. A szakemberek attól tartanak, hogy a fertőzés akár észrevétlenül is továbbterjedhet a térségben.

A háború elől menekülőknek biztonságot jelentene a tábor, ám sokak számára most újabb veszély leselkedik. A Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén működő Kigonze menekülttáborban az elmúlt hetekben szokatlanul megugrott a halálesetek száma. A helyiek szerint az áldozatok többsége lázzal, hányással és súlyos rosszulléttel küzdött, ezért egyre többen attól tartanak, hogy az Ebola ismét felütötte a fejét.

A tábor vezetői szerint egyelőre még nem lehet biztosan kijelenteni, hogy valóban Ebola okozza a haláleseteket, hiszen a laboratóriumi vizsgálatok eredményeire még várni kell. Az azonban már most is látszik, hogy a temetések száma az elmúlt hetekben drámai mértékben emelkedett.

A fertőzés terjedésének kedvezhetnek a táborban uralkodó körülmények is. Több mint tizenötezer ember él egymás mellett zsúfoltan, miközben a higiéniai feltételek rendkívül rosszak. A működő illemhelyekből kevés van, a tiszta vízhez való hozzáférés korlátozott, a kézmosás és a fertőtlenítés pedig sokak számára továbbra sem megoldott.