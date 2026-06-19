Komoly figyelmeztetést küldött az amerikai védelmi miniszter az európai NATO-tagállamoknak

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Elutasítja az újabb közös uniós hitelfelvételt Németország



Ismét kiemelt szerepet kapott Ukrajna az EU-csúcson

Az EU állam-és kormányfői kétnapos csúcstalálkozóra ültek össze Brüsszelben csütörtökön, hogy megvitassák a blokk legsürgetőbb geopolitikai és gazdasági kihívásait. A fókusz Ukrajnán és a belbiztonságon volt. Miközben a az Uniós vezetők Ukrajna gyorsított csatlakozási tárgyalásainak kérdését vitatta meg és Volodimir Zelenszkijt hallgatta, eközben már informális kapcsolatfelvétel indult a Kremllel a háború lehetséges rendezése érdekében.



Nukleáris fegyverek állomásozhatnak Finnország területén

Megállapodtak a nukleáris képességeik modernizálásáról a NATO-tagállamok. Az északatlanti szövetség nukleáris elrettentésért felelős legfőbb testülete Brüsszelben jóváhagyta a NATO képességeinek korszerűsítését, valamint az elrettentési mechanizmusok megerősítését.



A befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák a brit drónokat Ukrajna számára