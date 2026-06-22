A harcok ellenére is megtartották a Pride felvonulást Ukrajnában

Hatalmas robajjal csapódott a lakóépületek közé egy drón Zaporizzsjában, a támadásban egy nő meghalt, hárman pedig megsebesültek. Különleges eszközöket vetnek be a drónok ellen az ukránok, a filléres megoldásnál egyelőre nincs hatékonyabb.

A támadások ellenére azonban mintegy 5000 ember vett részt Kijevben a Pride-on. A mintegy 2 órás felvonuláson az LMBTQ-közösség tagjai, támogatók, katonák, veteránok, jogvédők, diplomaták is utcára vonultak.

Mindeközben katasztrófahelyzet alakult ki a Krímen, tömegével menekülnek az oroszok. Az ukrán drónok folyamatosan támadják a kulcsfontosságú orosz infrastruktúrát, így komoly üzemanyaghiány alakult ki. A térségben felfüggesztették a lakosság és a vállalkozások üzemanyagellátását, a magánszemélyek és a vállalatok már nem is vehetnek benzint. A Kreml szóvivője elmondta, hogy folynak a megbeszélések a helyzet kezelésének érdekében, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy minimalizálják az üzemanyagellátás zavarainak negatív következményeit a lakosságra nézve.