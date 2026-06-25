Románia napirendre vette a Moldovával való egyesülés lehetőségét

A törvényjavaslatot április 14-én nyújtotta be az SOS Románia szélsőségesen nacionalista ellenzéki párt. Mivel a tervezetet sem plenáris vita, sem szavazás nem követte, az alkotmány alapján a képviselőház hallgatólagosan elfogadottnak tekintette, és továbbította a szenátusnak. A javaslat értelmében a román parlament megerősítené támogatását a határok békés megváltoztatásának lehetősége mellett, döntene Románia és a Moldovai Köztársaság egyesüléséről, és felhatalmazná a kormányt arra, hogy azonnal kezdje meg a tárgyalásokat a chișinăui hatóságokkal. A két ország egyesülése ugyanakkor Romániában és Moldovában is megosztja a közvéleményt.

A részleteket Hermann Endre foglalta össze Bukarestből.