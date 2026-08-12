Pokol lett a nyaralásból: turisták ezrei rekedtek Szicíliában az Etna miatt

Az Etna újabb vulkáni tevékenysége miatt több ezer turista, köztük több mint száz magyar állampolgár rekedt Szicíliában, miután a légi közlekedésben súlyos fennakadások keletkeztek.

Repülőjáratok az töröltek és több ezer turista rekedt Szicíliában az Etna kitörése miatt, a kialakult helyzetben több mint száz ember nem jutott fel a repülőgépére.Az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet tájékoztatása szerint a vulkán péntek óta nagy mennyiségű hamut és törmeléket szór, miközben két korábbi kürtőjéből láva folyik, keddre virradóra pedig egy harmadik kürtő is megnyílt. A turisztikai főszezon közepén kialakult helyzet miatt Catania repülőtere a legmagasabb fokú, piros riasztás alá került, és a légi forgalmat teljesen felfüggesztették.

A sziget legnagyobb repterén a járatok döntő többsége nem tudott fel- vagy leszállni; törölték többek között a Ryanair budapesti járatait is. A szigeten rekedt utazók nehéz körülmények közé kerültek: a környező szálláshelyek hiánya miatt sokan a repülőtér padlóján kényszerültek aludni, míg mások kénytelenek voltak meghosszabbítani kint tartózkodásukat. Egy Olaszországban ragadt magyar turista arról számolt be, hogy 150 ember nem került fel a repülőgépre, és senki nem kapott semmilyen tájékoztatást, volt akinek, szállása sem volt. Ezért több turistának a repülőtéren kell aludnia vagy meg kellett hosszabbítania az ott-tartózkodását. Az elutazás vagy a helyszíni továbblépés ráadásul alternatív módon sem lehetséges, mivel a megnövekedett igények miatt az autókölcsönzők járművei és a tömegközlekedési eszközök mind megteltek.