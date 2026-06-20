Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna de facto a NATO második legerősebb hadserege

Volodimir Zelenszkij szerint egy erős ukrán hadseregnek a háború befejezése után is az európai biztonság egyik kulcseleme kell maradjon. Az uniós vezetők mindeközben tovább gyorsítanák Ukrajna csatlakozását. De emellett már azt is elismerik, hogy az EU-nak fel kell vennie a kapcsolatot Oroszországgal a háború lezárásához.