Vádat emeltek egy ukrán állampolgár ellen az Északi Áramlat felrobbantása miatt

A tartalomból:

- Az EU 2028 márciusáig meghosszabbítja a háború elől menekülő ukránok ideiglenes védelmét

- London és Kijev az orosz befagyasztott pénzeszközöket kívánja felhasználni

- Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága alkotmányellenesnek minősítette Donald Trump rendeletét

- Donald Trump egy történelmi jelentőségű NATO-csúcstalálkozóra készül

- Új fejlemények az ukrán oligarcha elleni monacói merénylet ügyében

- Vádat emeltek egy ukrán állampolgár ellen az Északi Aramlat felrobbantása miatt

- Németország továbbra is magas munkanélküliséggel küzd

- Európa legalább 15 éve nem látott alacsony gáztárolási szintekkel készül a fűtési szezonra

Vendégek:

Kertész Dávid újságíró

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője

Műsorvezető: Yann Caspar