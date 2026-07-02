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Vádat emeltek egy ukrán állampolgár ellen az Északi Áramlat felrobbantása miatt

Az adásban többek között az ukrajnai helyzetről is szó esett, emellett az Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú gazdasági és energetikai kérdésekről.

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A tartalomból:
- Az EU 2028 márciusáig meghosszabbítja a háború elől menekülő ukránok ideiglenes védelmét
- London és Kijev az orosz befagyasztott pénzeszközöket kívánja felhasználni
- Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága alkotmányellenesnek minősítette Donald Trump rendeletét
- Donald Trump egy történelmi jelentőségű NATO-csúcstalálkozóra készül
- Új fejlemények az ukrán oligarcha elleni monacói merénylet ügyében
- Vádat emeltek egy ukrán állampolgár ellen az Északi Aramlat felrobbantása miatt
- Németország továbbra is magas munkanélküliséggel küzd
- Európa legalább 15 éve nem látott alacsony gáztárolási szintekkel készül a fűtési szezonra

Vendégek:
Kertész Dávid újságíró
Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője

Műsorvezető: Yann Caspar

 

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