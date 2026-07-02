Vádat emeltek egy ukrán állampolgár ellen az Északi Áramlat felrobbantása miatt

A tartalomból:
- Az EU 2028 márciusáig meghosszabbítja a háború elől menekülő ukránok ideiglenes védelmét
- London és Kijev az orosz befagyasztott pénzeszközöket kívánja felhasználni
- Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága alkotmányellenesnek minősítette Donald Trump rendeletét
- Donald Trump egy történelmi jelentőségű NATO-csúcstalálkozóra készül
- Új fejlemények az ukrán oligarcha elleni monacói merénylet ügyében
- Vádat emeltek egy ukrán állampolgár ellen az Északi Aramlat felrobbantása miatt
- Németország továbbra is magas munkanélküliséggel küzd
- Európa legalább 15 éve nem látott alacsony gáztárolási szintekkel készül a fűtési szezonra
Vendégek:
Kertész Dávid újságíró
Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője
Műsorvezető: Yann Caspar