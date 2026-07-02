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Kiterjedt rakéta és dróntámadást indítottak az orosz erők Kijev ellen

A témáról Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő beszélt a Napindítóban.

  • Napindító
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Ukrajna aszimmetrikus hadviselése Oroszország sokkal nagyobb és jobban felfegyverzett katonai gépezetével szemben lényegesen jobb helyzetben van, mint egy évvel ezelőtt. Az orosz erők továbbra is fölényben vannak a keleti frontvonalon, de az orosz gazdaságra gyakorolt egyértelmű nyomás nem hagyható figyelmen kívül.

 

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