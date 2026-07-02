Kiterjedt rakéta és dróntámadást indítottak az orosz erők Kijev ellen

Ukrajna aszimmetrikus hadviselése Oroszország sokkal nagyobb és jobban felfegyverzett katonai gépezetével szemben lényegesen jobb helyzetben van, mint egy évvel ezelőtt. Az orosz erők továbbra is fölényben vannak a keleti frontvonalon, de az orosz gazdaságra gyakorolt egyértelmű nyomás nem hagyható figyelmen kívül.