Donald Trump újabb hadjáratot indított a születési jogon járó állampolgárság ellen

Közeleg július 4-e, az Egyesült Államok 250. születésnapja. Egy friss felmérés azonban arra utal, hogy kevesebben fognak ünnepelni, mert visszaesett azoknak a száma, akik büszkék az országuk eredményeire és intézményeire.
A témáról Magyarics Tamás, az ELTE emeritus professzora, Amerika-szakértő beszélt a Napindítóban.
Közeleg július 4-e, az Egyesült Államok 250. születésnapja. Egy friss felmérés azonban arra utal, hogy kevesebben fognak ünnepelni, mert visszaesett azoknak a száma, akik büszkék az országuk eredményeire és intézményeire.