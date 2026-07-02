Világszínvonalú borászok és gasztronómiai szakemberek találkoztak Balatonmáriafürdőn

Balatonmáriafürdőn, a Déli Part Gasztronómiai Sajtóeseményen gyűltek össze a térség meghatározó éttermei, borászatai és gasztronómiai szakemberei. A rendezvényen Michelin-ajánlott vendéglátóhelyek, országos bajnokok és nemzetközi versenyeken elismert szakemberek mutatták be a déli part gasztronómiai kínálatát kóstolókon keresztül. A találkozó célja az volt, hogy bemutassa: a Balaton déli partja ma már nemcsak turisztikai célpont, hanem a hazai gasztronómia egyik meghatározó szakmai központja is.

A fejlődés egyik leglátványosabb bizonyítéka, hogy a déli parton egymás mellett működnek Michelin-ajánlott éttermek, díjnyertes borászatok és országos versenyeken sikeres séfek. A szakemberek szerint azonban ezek az eredmények csak hosszú évek kitartó munkájával és egyedi kínálattal érhetők el. A minőségi vendéglátás alapja azonban nem csak a konyhában végzett munka. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a helyi termelők, a szezonális alapanyagok és az éttermek köré épülő partneri kapcsolatok. Ahhoz pedig, hogy ez a fejlődés hosszú távon is folytatódjon, szükség van a következő szakács- és vendéglátós generáció képzésére is. A déli parton az oktatási intézmények egyre szorosabban működnek együtt a helyi éttermekkel és szakemberekkel.

A Balaton déli partján ma már Michelin-ajánlott éttermek, WorldSkills-versenyzők, országos bajnok pizzakészítők, díjnyertes fagylaltmesterek és nemzetközileg elismert borászok dolgoznak egy térségben. A közös cél pedig változatlan, hogy a déli part ne csak nyári úticél, hanem egész évben meghatározó gasztronómiai desztináció legyen.